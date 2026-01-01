Trevisani: "Napoli dipendente persino dall'umore di Conte! Infatti in Champions..."

vedi letture

Nel corso di Cronache di spogliatoio, il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani ha parlato dell'ultimo momento straordinario del Napoli: "Conte ha sempre faticato in Europa perché ha sempre fatto un calcio molto italico, questo Napoli difende all'italiana, è cattivo, ma ora sviluppa tante situazioni e può cambiare anche in corsa perché in un attimo può passare a quattro dietro con un abbassamento. Il Napoli è completamente dipendente da Antonio Conte, persino dall'umore, quando ero in conferenza stampa a Riad, pensavo ci raccontasse della stanchezza, che sono pochi, che l'Arabia ecc. invece ha detto che ci teneva, che voleva vincere, sono uscito dalla conferenza ed ho detto il Napoli vincerà la Supercoppa.

Non solo ha vinto, ha scherzato le avversarie. Il Milan gioca male, ma nessuno lo scherza. Così come il Bologna, sì un giorno in meno di recupero, ma l'ha ucciso, dopo che era stato ucciso in campionato dal Bologna. Se Conte volesse arrivare in semifinale di Champions, il Napoli giocherebbe diversamente. Il Napoli è riuscito nell'impresa titanica di perdere contro Mourinho! La concentrazione non è sulla Champions, per me, in campionato entra diversamente, come in Supercoppa. La Champions ci va per far bene, ma non ha la stessa cattiveria. La squadra lo segue alla perfezione, in Champions è 23esima, ma non è la 23esima rosa. Conte ha oltre 2 punti di media in tutti i campionati e non arriva a 1 e mezzo nelle coppe! Al di là del gioco, più da campionato, ma è anche un tema di volontà! Non teme alla Coppa, vedi Juve-Benfica col campionato vinto da mese".