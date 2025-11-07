Jacomuzzi: "Conte vuole giocatore pronti, non da formare. Lui cerca il risultato"

A "1 Football Club", su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, presidente dell’Aioc ed ex direttore sportivo di Napoli ed Atalanta.

Perché il Napoli sembra aver abbandonato la via della futuribilità in nome dell’instant team?

“Perché Conte è sempre stato così. Vuole giocatori pronti, non da formare. L’ha dimostrato alla Juventus, poi all’Inter, e ora a Napoli. Lui non ragiona sul lungo periodo: vuole vincere subito. E a Napoli, lo capisco, è difficile impostare un progetto triennale. Devi vincere subito, perché la piazza lo pretende. Certo, un minimo di progettualità serve sempre, ma è chiaro che con Conte la priorità è il risultato immediato. Il problema è che la Primavera del Napoli è praticamente sparita. L’ho seguita in un paio di partite, grazie a una rete che le trasmette, e non c’è un vero investimento nel settore giovanile. Questo mi dispiace tantissimo, perché era la base da cui ricostruire. Una volta c’erano Ferrara, Bruscolotti, i ragazzi che uscivano dai campetti di Posillipo o Fuorigrotta. Io ci andavo a vederli, per imparare e per capire come si lavorava. Quello era il vero Napoli".

Rimanendo in casa Napoli: quando vedremo Antonio Vergara giocare con continuità?

“Quando si faranno male tutti…. Lo dico con amarezza, non per scherzo. Il ragazzo ha qualità, l’ho visto giocare: ha numeri, tecnica e intelligenza calcistica. Ma davanti a sé ha giocatori stranieri di livello e di ingaggio altissimo, e questo condiziona tutto. Anche i media e i tifosi, involontariamente, alimentano queste pressioni. L’esordio di un giovane può diventare un’arma a doppio taglio, perché se sbaglia una partita viene subito messo in croce. Però, conoscendo Conte, ogni tanto gli viene il “piede fisso” di far debuttare qualcuno. Chissà, magari ci toglieremo anche questa soddisfazione".