Caressa: "Il 4-3-3 perfetto per Lukaku, ma così Hojlund rischia di soffrire"
Il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa sul suo canale Youtube ha commentato la stagione del Napoli e le parole di Conte dopo l'Eintracht: "De Bruyne non è un'assenza da poco. Batteva tutti i piazzati, creava occasioni e stava anche trovando una dimensione per l'ultimo passaggio, che è la sua storia. La squadra ora si è dovuta riadattare a questo 4-3-3 e ancora bisogna inventarsi qualcosa, deve farlo Conte, oppure dovrà ottenere il massimo dai giocatori di fascia.
Neres e Lang devono essere risolutivi. Ma se Hojlund si sposava bene con l'altro sistema di gioco, con questo si sposerebbe alla grande Lukaku e Hojlund un po' di meno dato che è uno che va più nello spazio e fraseggia meno con la squadra e questo potrebbe essere un problema".
Prossima partita
09 nov 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Bologna
|Napoli
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
