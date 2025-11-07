Caressa: "Il 4-3-3 perfetto per Lukaku, ma così Hojlund rischia di soffrire"

Il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa sul suo canale Youtube ha commentato la stagione del Napoli e le parole di Conte dopo l'Eintracht: "De Bruyne non è un'assenza da poco. Batteva tutti i piazzati, creava occasioni e stava anche trovando una dimensione per l'ultimo passaggio, che è la sua storia. La squadra ora si è dovuta riadattare a questo 4-3-3 e ancora bisogna inventarsi qualcosa, deve farlo Conte, oppure dovrà ottenere il massimo dai giocatori di fascia.

Neres e Lang devono essere risolutivi. Ma se Hojlund si sposava bene con l'altro sistema di gioco, con questo si sposerebbe alla grande Lukaku e Hojlund un po' di meno dato che è uno che va più nello spazio e fraseggia meno con la squadra e questo potrebbe essere un problema".