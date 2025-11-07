Ulivieri: "Parole Conte? Non mi è sembrato un attacco a nessuno, la penso così"

A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Renzo Ulivieri, presidente Assoallenatori ed ex allenatore di Napoli e Bologna.

Quella di Conte è parsa una frecciata elegante al club e allo staff sanitario, soprattutto considerando che per anni il Napoli ha saputo convivere con la fatica e i ritmi del doppio, se non triplo, impegno stagionale. Dunque, il salto in avanti non dovrebbe farlo il club, ma il Napoli di Conte?

“Non mi sembra un attacco, anche perché la norma – e vale per Conte come per tutti – è che lo staff medico influisca sull’allenamento: se un giocatore deve riposare, lo comunica, se un altro è disponibile, pure. Lo staff medico collabora con quello tecnico, e quindi con Conte. È un lavoro congiunto, succede in tutti i club, anche nei più strutturati".

Domenica si affronteranno due filosofie calcistiche agli antipodi: da un lato il bel calcio orchestrato di Italiano, dall’altro il risultatismo pragmatico di Conte. Lei, personalmente, da che parte sta? Preferisce il calcio spettacolare o quello più concreto?

“Ai miei corsi a Coverciano dico sempre una cosa ai ragazzi: l’obiettivo dell’allenatore è, prima di tutto, il risultato; poi viene lo spettacolo. Però abbiamo bisogno anche di creare uno spettacolo bello, che coinvolga il pubblico. Il terzo obiettivo è la crescita individuale dei giocatori. Se un calciatore oggi vale 8 e a fine anno vale 10, è un vantaggio per la società. Quindi, l’allenatore deve pensare al risultato, allo spettacolo e alla valorizzazione del giocatore. Poi, certo, ci sono colleghi che mettono le priorità in ordine diverso: qualcuno dice prima lo spettacolo, poi il risultato. Va bene, sono sfumature. Io non dividerei troppo tra calcio ‘pragmatico’ e ‘spettacolare’: dipende sempre dagli obiettivi e dalle caratteristiche dei giocatori che hai. Tutti gli allenatori, in fondo, sono pragmatici, perché cercano di ottenere il massimo con ciò che hanno a disposizione".