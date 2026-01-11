Foto
Le pagelle del Pampa: "Tanti sette e un otto per il dominatore McTominay"
Roberto 'El Pampa' Sosa, ex attaccante azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni' ha dato le sue pagelle per Inter-Napoli 2-2. Solo un'insufficienza per gli azzurri, con Politano che prende 5,5. Migliore in campo non poteva che essere il dominatore della sfida di San Siro, Scott McTominay, che grazie alla doppietta decisiva per il pari merita l'8 in pagella.
Ben sei azzurri prendono 7, stesso voto anche per il condottiero Antonio Conte. Di seguito le pagelle complete dell'argentino.
1 Inter-Napoli 2-2 (10' Dimarco, 26' McTominay, 73' Calhanoglu, 82' McTominay): resta tutto invariato al vertice
