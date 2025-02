Lecce, Giampaolo: "Non è mai rigore, decisione da arresto! Perché chiamata del Var Guida?"

Si interrompe dopo tre gare la striscia positiva del Lecce di Marco Giampaolo, che ha commentato la gara sconfitta contro l'Udinese: "Ho rivisto diverse volte l'episodio: non è mai rigore, non capisco perché il direttore di gara venga richiamato al VAR. Non si parla nemmeno di rigorini, è assurdo. Questa è una dinamica di gioco, ma che roba è? Questa è da arresto. Abbiamo perso la partita, ma è un discorso diverso. Questi non sono rigori, è nulla. Guida è al VAR, è un arbitro di livello e sono sorpreso. Diventa complicato commentare questa gara".

Sulla gara, il tecnico si è espresso così: "Abbiamo faticato molto a prenderli, siamo stati meno reattivi di loro dal punto di vista fisico anche sulla rapidità. Siamo migliorati nel secondo tempo, la squadra ha fatto meglio: le partite possono anche essere di questo tipo. Comunque siamo stati in partita, nonostante la difficoltà nel trovare le uscite giuste. Novantacinque minuti son fatti di tante cose, di tanti episodi. Difficilmente c'è una squadra dominante, a meno che uno non prenda 4-5 gol. La squadra è stata poco brillante, non in perfette condizioni: avevamo, però, la possibilità di mettere in campo persone più fresche".