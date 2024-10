Lecce, Gotti a Dazn: "Compatti e bravi a ripartire, ma non concretizziamo! Bello l'atteggiamento"

Dopo la scoppola subita contro la Fiorentina, il Lecce doveva provare a scuotersi nonostante oggi di fronte ci fosse un avversario temibile come il Napoli: i giallorossi lo hanno fatto tenendo testa agli azzurri, ma cadendo nel finale. L'allenatore dei salentini, Luca Gotti, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita.

Avete messo in difficoltà il Napoli. E' una squadra diversa dopo la Fiorentina? "Ho avuto delle risposte, ho visto una squadra compatta, anche nel voler reagire a questa situazione. C'è grande dimostrazione di voler uscire presto e bene dal momento".

Banda ha fatto la differenza. Come mai lo hai scelto? "Era facile sceglierlo: è una delle prime volte che ce l'ho a disposizione per un minutaggio come quello di oggi. L'ho messo anche oltre la sua autonomia, ma stava facendo bene e mi dispiaceva toglierlo. Volevamo contenere e ripartire creando difficoltà al Napoli, in campionato abbiamo fatto difficoltà a concretizzare le occasioni".

Ora Verona ed Empoli. "Non mi accontento di perdere con onore, non mi piace perdere. Logicamente la partita di oggi è diversa da quella con la Fiorentina, ma di oggi salvo l'atteggiamento. Anche dopo il vantaggio del Napoli". ;Manca solo la precisione? "Quella di sicuro, poi spero di poter dire che abbiamo passato il periodo complicato. Ci siamo spaventati e degli episodi li abbiamo fatti diventare delle fragilità pagate in maniera pesante con la Fiorentina".