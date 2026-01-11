Liverpool, Chiesa titolare in coppa? Slot: "E' un'opzione, ora sta giocando di più"

Reduce dallo 0-0 in campionato nel big match contro l'Arsenal, il Liverpool torna in campo domani sera contro il Barnsley nel match valido per il terzo turno di FA Cup. Nei Reds tra assenze per infortuni, giocatori impegnati in Coppa d'Africa e qualche titolare che necessita di rifiatare, inevitabilmente la formazione schierata da Arne Slot avrà diverse novità. Possibile chance per qualche talento dell'Academy, ma anche per degli elementi della rosa che fin qui hanno trovato poco spazio. Uno di questi è certamente Federico Chiesa, nome caldo anche in chiave mercato.

Sulla possibilità di vederlo in campo dal 1', il tecnico olandese si è espresso così in conferenza stampa: "Ho parlato con lui due giorni fa e mi ha detto che nelle ultime settimane ha giocato più di quanto abbia mai fatto prima con me. Ma è sicuramente uno dei giocatori che potrebbero partecipare a quel match. Ma, come ho detto, Hugo (Ekitike, ndr) potrebbe essere tornato, quindi vediamo come inizieremo la partita. È una delle opzioni che ho, quindi vediamo".