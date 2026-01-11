Live Di Lorenzo in conferenza: "Gara solida, contenti per il pari. Non commento l'operato dell'arbitro"

vedi letture

Nel post partita di Inter-Napoli è intervenuto in conferenza stampa il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo.

Sei fiero della squadra?

"Sì, abbiamo fatto una partita solida e siamo rimasti concentrati. Siamo contenti per questo pareggio perchè è arrivato dopo due volte in cui siamo andati in svantaggio"

Cosa pensi del rigore?

"Non commento l'operato dell'arbitro. Nel nostro momento migliore abbiamo subito questo rigore, ma la squadra è rimasta in partita e poi è stata premiata con il pari, poi abbiamo anche cercato di vincerla. La sensazione era che si potesse sfruttare qualche situazione vantaggiosa. Ora voltiamo pagina e pensiamo subito alla prossima".

Sai cos'ha detto Conte sull'espulsione?

"Questo non lo so. Sono cose che succedono. No, ero lontano dalla panchina. Sono cose che succedono in campo. Era una partita importante per noi, contro un avversario forte e contro grandi giocatori. Non è successo niente durante alla partita. Ora pensiamo alla prossima".

Qual è il vero obiettivo del Napoli? "E' quello di migliorarci giorno dopo giorno. In Champions è quello di fare più punti nelle due prossime partite per cercare di andare avanti. In campionato dobbiamo stare attaccati e non dobbiamo lasciare punti per strada ed essere lì davanti con tutte le altre. Sarà sicuramente un campionato combattuto fino alla fine".