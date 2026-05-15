Llorente: “Conte? Lo terrei sempre! Devi dargli fiducia, ha dimostrato di essere vincente”

vedi letture

L’ex attaccante Fernando Llorente, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di diversi temi legati al calcio italiano e internazionale

L’ex attaccante Fernando Llorente, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di diversi temi legati al calcio italiano e internazionale, soffermandosi in particolare sul futuro di Antonio Conte e sull’importanza della continuità tecnica nelle squadre di alto livello: “Conte? Io lo terrei sempre, alla fine è un allenatore al quale devi dar fiducia, devi lasciarlo fare, lui sicuramente ha bisogno dei giocatori che deve scegliere lui anche per fare bene, ha dimostrato che è un campione, un vincente”.

Il valore degli allenatori e l’esempio del Tottenham

Llorente ha poi sottolineato come la presenza di un allenatore di alto livello sia determinante per mantenere standard competitivi costanti, citando anche la sua esperienza al Tottenham: “Se non hai un allenatore forte così come Conte rischi di fare stagioni brutte, è lì che poi si rendono conto".