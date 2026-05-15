Llorente: “Conte? Lo terrei sempre! Devi dargli fiducia, ha dimostrato di essere vincente”

Llorente: “Conte? Lo terrei sempre! Devi dargli fiducia, ha dimostrato di essere vincente”TuttoNapoli.net
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 07:15Le Interviste
di Francesco Carbone
L’ex attaccante Fernando Llorente, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di diversi temi legati al calcio italiano e internazionale

L’ex attaccante Fernando Llorente, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di diversi temi legati al calcio italiano e internazionale, soffermandosi in particolare sul futuro di Antonio Conte e sull’importanza della continuità tecnica nelle squadre di alto livello: “Conte? Io lo terrei sempre, alla fine è un allenatore al quale devi dar fiducia, devi lasciarlo fare, lui sicuramente ha bisogno dei giocatori che deve scegliere lui anche per fare bene, ha dimostrato che è un campione, un vincente”.

Il valore degli allenatori e l’esempio del Tottenham

Llorente ha poi sottolineato come la presenza di un allenatore di alto livello sia determinante per mantenere standard competitivi costanti, citando anche la sua esperienza al Tottenham: “Se non hai un allenatore forte così come Conte rischi di fare stagioni brutte, è lì che poi si rendono conto".