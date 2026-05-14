Gargano e il confronto McTominay-Hamsik: “Marek è davanti a chiunque”

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L’ex mediano uruguaiano ha sottolineato come il paragone tra i due sia comprensibile per caratteristiche tecniche e capacità realizzative

Walter Gargano, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sul confronto tra Scott McTominay e Marek Hamsik. L’ex mediano uruguaiano ha sottolineato come il paragone tra i due sia comprensibile per caratteristiche tecniche e capacità realizzative, pur evidenziando la grandezza e la continuità dimostrata negli anni dallo storico capitano slovacco: “Il paragone è giusto, hanno eleganza, hanno il gol. È difficile per un centrocampista arrivare sempre in doppia cifra in un campionato difficile come quello italiano. Per noi napoletani è stato un orgoglio vivere gli anni di Marek e adesso avere McTominay. Quindi il paragone ci sta, però secondo me bisogna guardare tutto quello che ha fatto Marek e il livello che ha mantenuto per tanti anni. Marek è davanti a chiunque”.

Il riconoscimento a McTominay

Nel corso dell’intervento, Gargano ha poi evidenziato anche il grande contributo difensivo garantito in passato da Hamsik, tracciando un parallelo con il lavoro che oggi sta svolgendo McTominay nel centrocampo azzurro. L’uruguaiano ha però precisato come il contesto tattico delle due squadre sia differente, pur riconoscendo il valore assoluto del centrocampista scozzese: “Anche Marek faceva molto lavoro difensivo. McTominay sta facendo qualcosa di straordinario, ma è una squadra completamente diversa rispetto alla nostra. McTominay è un grandissimo giocatore, speriamo che resti tanti anni a Napoli”, ha concluso Gargano.