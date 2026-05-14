Doblete Inter, Bezzi: “Chivu ha fatto meglio di Conte al primo anno”

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Per l’Inter di Cristian Chivu è arrivato il secondo titolo stagionale, un risultato che conferma il grande impatto avuto dal tecnico rumeno

Per l’Inter di Cristian Chivu è arrivato il secondo titolo stagionale, un risultato che conferma il grande impatto avuto dal tecnico rumeno nella sua prima esperienza alla guida di una big. Un traguardo significativo per un allenatore reduce soltanto da una breve esperienza al Parma, dove nella passata stagione era riuscito a conquistare la salvezza in appena 13 panchine.

L’elogio di Gianni Bezzi

A commentare il lavoro di Chivu è stato il giornalista Gianni Bezzi ai microfoni di TMW Radio: “Era un debuttante, aveva fatto 13 panchine col Parma, salvandolo. Eravamo tutti perplessi della scelta, pur conoscendo la qualità della rosa. Devo dire che l’intuizione di Marotta è stata indovinata”. Bezzi ha poi sottolineato le qualità mostrate dal tecnico nella gestione della squadra: “Ha saputo gestire sempre con calma tutte le situazioni. Era partito male, poi ha avuto il problema dell’eliminazione in Champions, ma non si può dire nulla. Ha fatto meglio di Conte al primo anno. Chivu ha portato un’Inter più aggressiva”.