Sarri, l'ex prep. portieri a Napoli: "Suo ritorno? Magari può esserci il lieto fine..."

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Alessandro Nista, ex preparatore dei portieri del Napoli ai tempi di Sarri, ha parlato al Corriere dello Sport: "Eventuale ritorno di Sarri? Bisognerebbe

chiederelo a lui. Ha comunque dimostrato ovunque il suo valore, anche con la Lazio in questa stagione. È un tecnico di altissimo livello.

Personalmente sarei felice di rivederlo a Napoli. Credo che stavolta potrebbe esserci un lieto fine in termini di obiettivi".

"Cosa manca al Napoli in Europa? Non manca nulla in assoluto. Con la rosa al completo questa squadra può competere ovunque. In Europa ha pagato assenze e rotazioni forzate. Ma il potenziale resta alto, non vedo un progetto da rifare. Credo che il Napoli possa chiudere secondo dietro una squadra molto forte come l'Inter. Non è una stagione semplice, ma nemmeno da buttare. Serve equilibrio nel giudizio".