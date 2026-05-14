Pavan attacca: “Senza errori arbitrali, la Juve sarebbe a +8 sul Napoli!”

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Secondo Pavan, senza questi errori la squadra di Spalletti occuperebbe oggi una posizione ben diversa in classifica.

La corsa alla Champions League continua ad alimentare polemiche e discussioni in Serie A. Nelle ultime ore a far discutere sono state le dichiarazioni di Massimo Pavan, vicedirettore di TuttoJuve.com, che ha analizzato il momento della Juventus e il confronto con il Napoli, sostenendo come i bianconeri siano stati fortemente penalizzati dagli episodi arbitrali nel corso della stagione. Secondo Pavan, senza questi errori la squadra di Spalletti occuperebbe oggi una posizione ben diversa in classifica.

“La Juventus sarebbe seconda”

“Possiamo dire quello che vogliamo, ma senza errori arbitrali la Juventus avrebbe otto punti in più del Napoli. La Juventus sarebbe seconda. Tra Juventus e Napoli, se c’è una squadra che ha meritato di andare in Champions League è quella bianconera”, ha dichiarato Pavan, difendendo con decisione il percorso della squadra bianconera. Il giornalista ha poi aggiunto: “Il Napoli, perdendo contro il Bologna, ha dimostrato che anche con poche assenze quest’anno ha avuto troppi alti e bassi. Aver visto le ingiustizie di questo campionato e vedere la Juventus terza senza 10 punti in più significa ignorare tutti gli errori arbitrali che l’hanno penalizzata. E non ci parlino di quanto è successo con l’intervento su Bremer, perché lì il fallo lo fa prima il giocatore del Napoli. Se alla Juventus avessero dato quello che le spettava, e speriamo che glielo diano in queste ultime due giornate, la Juventus sarebbe da tempo in Champions League e sarebbe pure seconda”.