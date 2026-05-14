Lentini: “Non vorrei sembrare presuntuoso, ma mi rivedo tanto in Kvaratskhelia”

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Lentini ha poi raccontato il suo ritorno al Torino, vissuto come un modo per saldare un debito con la maglia granata.

Gigi Lentini, ex attaccante di Torino e Milan, ha ripercorso in un’intervista al Corriere di Torino il drammatico incidente che ha segnato profondamente la sua carriera, proprio nel momento di massima ascesa. “È stato uno spartiacque - conferma l’ex attaccante -. C’è un Lentini prima di quello schianto e un altro dopo. Fisicamente sono riuscito a recuperare, ma psicologicamente mi è rimasto qualcosa dentro. Non sono stato più lo stesso. Fino a quel momento avevo dimostrato di potermi esprimere a grandissimi livelli, ma poi è stata un’altra cosa. Bella, ma diversa”.

Il ritorno al Toro e il paragone con Kvaratskhelia

Lentini ha poi raccontato il suo ritorno al Torino, vissuto come un modo per saldare un debito con la maglia granata. Nonostante l’interesse concreto dell’Atalanta, scelse infatti di scendere in Serie B con il Toro, anche per il forte legame con la sua terra e con Carmagnola, dove vive. Successivamente ha continuato a giocare tra Eccellenza e Promozione, spinto dalla voglia di continuare a vivere il calcio sul campo: “Quando smetti a 35 anni hai ancora voglia di calcio vero”. Poi la decisione definitiva di allontanarsi dal calcio giocato: “Alla fine ho dato un taglio netto: ho scelto la libertà di fare quello che voglio”. Infine, su un possibile erede, Lentini non ha dubbi: “Mah, non vorrei sembrare presuntuoso, ma mi rivedo tanto in Kvaratskhelia”.