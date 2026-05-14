Corsa Champions, chi rischia di più? Bonucci: “Vedendo le ultime partite…”

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Leonardo Bonucci, ex difensore di Milan e Juventus, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset soffermandosi sulla corsa alla Champions League

Leonardo Bonucci, ex difensore di Milan e Juventus, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset soffermandosi sulla corsa alla Champions League: “Prima di tutto che bella lotta, vedere che la corsa Champions si decide all’ultima giornata è eccitante”, ha dichiarato l’ex centrale azzurro, sottolineando l’equilibrio che sta caratterizzando il finale di stagione.

“Forse è il Milan quella che rischia di più”

Bonucci ha poi analizzato la situazione delle squadre coinvolte nella lotta europea: “Vedendo un po’ gli ultimi risultati e le ultime partite, forse è il Milan quella che rischia di più”. Secondo l’ex difensore, l’aspetto mentale sarà determinante: “L’aspetto psicologico è importante e contro l’Atalanta si è vista la mancanza di cattiveria nella testa di voler arrivare a un risultato che era importante”. Nonostante questo, Bonucci ritiene che i rossoneri abbiano un calendario leggermente più favorevole rispetto alle concorrenti: “Il Milan ha comunque due partite un po’ più abbordabili rispetto alle altre contendenti per la Champions, ma sarà davvero bello vedere questo finale di campionato”.