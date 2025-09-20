Lo juventino Chirico: “Napoli catenacciaro, doveva prenderne 5! E KDB non l’avrei mai tolto”

Nel corso di Controcalcio, il giornalista di fede Juventina, Marcello Chirico, ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Manchester City: “Il Napoli ha fatto una partita timorosa, doveva perdere 5-0. Nei primi 20 minuti il Napoli ha fatto solo un calcio d’angolo, poi è rimasto lì ad aspettare il City.

È stata una partita da catenacciaro! Ci aspettavamo di vedere un Napoli molto più spavaldo, invece gli azzurri non se la sono mai giocata, neanche in quei 20 minuti 11 contro 11. Il fallo di Di Lorenzo è sciocco, uno con la sua esperienza deve fare quell’intervento solo con la sicurezza di prendere il pallone, altrimenti deve evitare. De Bruyne? Io in quella partita non l’avrei mai tolto”.