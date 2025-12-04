Podcast Lo Monaco: "Basta parlare di acquisti, fate giocare Vergara! Lucca? E' un 9 d'area!"

vedi letture

Il direttore sportivo Pietro Lo Monaco è intervenuto nel corso del "Bar di Tutto Napoli" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android) analizzando anche l'acquisto ed il momento di Lorenzo Lucca: "Il Napoli dopo un periodo un pochino di difficoltà ha ritrovato stimoli, ha ritrovato verve agonistica, ha ritrovato freschezza fisica, sta recuperando giocatori importanti. La partita contro la Roma è stata veramente notevolissima, ha recuperato anche lo spirito del tecnico dopo un momento con troppe chiacchiere, troppe discussioni. Ha tirato fuori dal cilindro un altro Napoli inedito, come l'anno scorso quando il Napoli fu costretto a vendere Kvara si inventò l'attacco per linee interne con le mezzali. Ora ha ripristinato gli esterni, Neres da una parte e Lang dall'altra. Il Napoli a Roma per esempio ha fatto una partita incredibile, ha vinto a Roma con le stesse armi di Gasperini, pressing a tutto campo, uno contro uno in ogni zona del campo, un'aggressività notevolissima e quindi tanto di cappello al tecnico che presumo faccia tutto per mantenere sempre alta la tensione di questa squadra".

Fischi a Lucca? "Il tifoso è pirotecnico, va a sensazioni, emozioni e oggi con questo nuovo modo di comunicare sui social sembra che ci siano 100 milioni di tecnici in Italia, ma condurre una società di calcio... ricordatevi che è l'unica azienda dove l'imponderabile la fa da patrone. Si è preso Luca come un'alternativa, evidentemente sono state fatte delle valutazioni non in linea con quelle che sono le caratteristiche di Luca. Non esiste più l'attaccante che sta fermo in area di rigore, esiste l'uomo d'area, l'attaccante che lavora per la squadra ma poi si fa trovare sempre pronto nei 16 metri con la sua stazza fisica e riesce a essere incisivo, ma evidentemente al Napoli questo tipo di attaccante non serviva molto. Infatti è stato costretto a prendere Hojlund che è uno che è presente nei 16 metri ma è uno che cammina molto, è uno che sgomita, tiene il fronte d'attacco da solo, tiene i difensori impegnati da solo, quindi voglio dire è un giocatore diverso da Lucca che sta pagando chiaramente le caratteristiche che non sono in linea con quelle che sono le esigenze del Napoli poi quando gioca è normale che tenda a strafare perché vuole dimostrare che lui magari merita qualche cosa in più. Io lo dissi, non è un giocatore che mi fa impazzire quindi tanti soldi io non li avrei mai spesi, ci avrei pensato centomila volte prima di spenderli, però voglio dire è un giocatore che in qualche modo ha un mercato e lo si può mettere di nuovo sul mercato per tutelare il patrimonio, poi col rientro di Lukaku che fai con Lucca? Come ora parliamo dei centrocampisti, ma quando rientra Anguissa e quando rientrerà De Bruyne... se prende un centrocampista di valore mi ritrovo con duecento centrocampisti, ma se io ho il ragazzo Vergara, valorizzo Vergara! E' un giocatore di qualità, di prospettiva, quindi mi auguro che si abbia il coraggio, i giovani hanno bisogno del coraggio di buttarli dentro. In Italia parliamo di giovani, ma purtroppo il problema è che non abbiamo la cultura del giovane".

Di seguito il podcast completo