Chiariello: "Lucca? Gol, sponde e qualche errore. Ma finalmente un cross..."

Umberto Chiariello questa mattina a Radio Crc ha commentato la prova del Napoli contro il Cagliari e ha parlato in modo particolare della prova di Lucca: "Parecchie palle perse, qualche spallata, qualche sponda e il gol di testa, specialità della casa, finalmente pescato da un cross fatto bene di Vergara. Così si è sbloccato dopo il Pisa. Milinkovic-Savic non poteva che essere protagonista parando il rigore a Luvumbo e segnando dal dischetto. Ha tirato una botta terrificante. Buongiorno l'ha messa dentro alla fine. Solo Beukema non ha tirato il rigore. Chi ha avuto il match point è stato Neres che al quinto rigore lo ha sbagliato".

