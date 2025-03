Lotito sul caso Bernabé: "L'aquila non c'è più, il falconiere abusivo in una stanza a Formello"

Claudio Lotito, senatore e presidente della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista a Rai 3, nel corso della trasmissione 'Finché la barca va'. Tra le altre cose sulle quali si è soffermato, anche l'ormai celebre caso del falconiere Juan Bernabe, sollevato dal suo incarico dopo aver diffuso sui suoi profili social con anche un certo entusiasmo i risultati della nuova protesi peniena.

Ha quindi spiegato su Bernabé, il presidente della Lazio: "Sta ancora a Formello, l'aquila invece purtroppo non c'è e non so dove l'abbia portata. Sta occupando abusivamente e senza titolo una stanza e abbiamo fatto le procedure per potersi riappropriare della proprietà, in termini giudiziari. Dopo quello che ha fatto... Su questo direi che sono stato apprezzato, non c'è giustificazione. Io credo nel calcio didascalico e moralizzatore e mandavo lui nelle scuole con l'aquila e poi mi fa quegli atti osceni in luogo pubblico. Ma poi cosa ha detto!".

Lotito ha anche parlato dell'apprezzamento che riceve dai tifosi della Roma: "Loro vorrebbero un presidente presente, col quale sfogare le insoddisfazioni. Faccio un po' da punching ball: mi prendo le responsabilità delle scelte, quest'estate mi hanno manifestato contro in 15mila e poi si sono dovuti ricredere. Fatti, non parole. Però non fate confusione, sfatiamo il mito. Sono tifoso della Lazio da quando avevo 5 anni e mezzo. Poi mi sono trovato in più occasioni a vedere anche la Roma allo stadio perché mio suocero era nella Roma insieme a Sensi. E lui da tifosissimo della Roma è diventato laziale".