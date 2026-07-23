Video Lucca in uscita? Manna difende l’investimento: “Ha tutto, lo step deve farlo lui…”

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Giovanni Manna respinge le voci su Lucca e rilancia la fiducia nell'attaccante azzurro.

Le indiscrezioni di mercato sul futuro di Lorenzo Lucca non trovano conferme nelle parole di Giovanni Manna. Il direttore sportivo del Napoli, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, ha difeso l'investimento fatto dal club sull'attaccante, ribadendo la piena fiducia nelle sue qualità e nel suo potenziale: "Lorenzo tecnicamente per me ha tante cose, calcia con entrambi i piedi, è veloce, è forte di testa, poi sicuramente ci sono degli aspetti che lui deve migliorare e lo sa. Non è che raccontiamo... lo sappiamo. Lo step deve farlo lui, siamo pronti ad aiutarlo, è un investimento importante, ha fatto 14 gol all'Udinese, era stato preso Piccoli per una cifra poco inferiore che aveva fatto peggio di lui.

Abbiamo pagato forse qualcosa in più, ma è un calciatore che in Italia aveva determinato ed era il vice Kean in nazionale, sta a lui dimostrare di valere la maglia del Napoli. Alcuni a volte vanno accompagnati, non è una macchina che giri la chiave, ad alcuni non va bene come con Hojlund e McTominay, ma sono profili diversi, un 2003 venduto a 75mln di euro due anni fa. Il ragazzo va lasciato tranquillo, poi il mercato è strano e può succedere di tutto, lo sappiamo, ieri non ha fatto una cattiva partita e purtroppo s'è fatto male, starà fuori un paio di settimane e bisognerà avere un po' di pazienza e lui sapere che c'è fiducia in lui".