Video Nucleo storico, Manna sicuro: “Ragazzi seri ed attaccati, non siamo a fine ciclo!”

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Il ds del Napoli rilancia il gruppo storico: "Sono ragazzi seri e molto attaccati".

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha respinto con decisione l'idea che il ciclo della squadra azzurra sia arrivato al capolinea. Intervenendo in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, il dirigente ha ribadito la piena fiducia nei giocatori che costituiscono l'ossatura della rosa, sottolineandone le qualità umane e professionali.

"E' un gruppo di ragazzi seri, professionisti, con valori umani importanti altrimenti non si vincono due Scudetti, Supercoppa, quarto di Champions in 4 anni. L'età media è di 29 e mezzo circa, non siamo a fine ciclo, abbiamo ancora qualcosa da fare e sono sicuro che l'annata dell'anno scorso per me positiva, per altri negativa perché si poteva puntare ad andare in fondo per la Coppa Italia o lottare fino in fondo anche se l'Inter si è rivelata superiore, sono calciatori determinanti per noi. Hanno dimostrato attaccamento. La Champions è importante, ci siamo adattati, vediamo quest'anno, puntiamo a migliorare, almeno ad un playoff o gli ottavi".