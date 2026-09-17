Lukaku, il legale: "Vi racconto perché ha scelto il Fenerbahce. Non è un ridimensionamento!"

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Sebastien Ledurè, avvocato di Romelu Lukaku, racconta i motivi che hanno portato il belga a lasciare il Napoli per il Fenerbahce.

A distanza di qualche settimana dall'addio al Napoli, emergono nuovi retroscena sulla scelta di Romelu Lukaku di trasferirsi al Fenerbahce. A raccontarli è Sebastien Ledurè, avvocato dell'attaccante belga, che a Cumhuriyet ha spiegato: "Abbiamo scelto la Turchia perché soddisfaceva tutti i nostri requisiti. Romelu era alla ricerca di qualcosa di diverso. Al di là dell'aspetto economico, il campionato turco è molto competitivo ed è in crescita come visibilità".

Ledurè: "Lukaku vuole diventare un simbolo del Fenerbahce"

Il legale di Lukaku respinge soprattutto l'idea che il trasferimento in Turchia rappresenti l'ultima tappa della carriera del centravanti: "Il Fenerbahce non rappresenta una tappa di fine carriera, non è un ridimensionamento". L'obiettivo dell'ex attaccante del Napoli è invece lasciare il segno nel nuovo club: "Lui ha firmato per questo club per diventare un simbolo ed anche un idolo dei tifosi".