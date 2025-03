Maestro Maddaloni: “Ringrazio Conte per aver messo Scampia al centro, lo aspetto sul tatami"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Gianni Maddaloni, maestro e direttore tecnico della Società Star Judo Club di Napoli: “Dalle periferie possono nascere tanti campioni come mio figlio, che è stato medaglia d’oro alle Olimpiadi. Ringrazio mister Conte per essere venuto in visita da noi, perché sensibilizza il tema di riportare le periferie al centro del futuro di questa città. Lo sport aiuta tanti ragazzi a compiere le scelte giuste, è uno strumento di legalità e di amore e a Scampia ci battiamo da anni con le associazioni. L’Arci Scampia fa un lavoro straordinario anche nel calcio e in un momento storico di violenza è importante utilizzare lo sport come disciplina e regole.

Un invito a Conte? Lo aspetto sul tatami, sarebbe un onore averlo alla Star Judo Club. Il mister è un grande lavoratore ed è un allenatore stellare nel proprio campo. Sarebbe bellissimo averlo qui per scambiare due chiacchiere e legarlo ulteriormente al nostro territorio. Lo Scudetto? Il Napoli ha tutte le carte in regola, la città vuole tornare a vincere e noi incrociamo tutti le dita!”.