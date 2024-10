Malfitano su Kvara: "Sembra Alice nel paese delle meraviglie, ADL si preparasse a venderlo"

vedi letture

"De Laurentiis deve smetterla di dire certe cose. Più giusto che sia Conte a dire che chi ha mal di pancia si accomoda in panchina".

“Per restare sino alla fine in vetta, dove tutti noi vogliamo che resti, il Napoli deve migliorare, nel gioco e nel dominio della partita. Nessuno – ha detto il giornalista Mimmo Malfitano a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' - vuole sminuire il lavoro di Conte, anzi. Conte ha rimesso in piedi l'ambiente Napoli: l'ha fatto a livello emozionale e tecnico, restituendo alla città la gioia di sapere di poter lottare ancora per il vertice.

Conte ha messo a posto le cose? Se non ci fosse stato lui, non avremmo mai visto Buongiorno, McTominay, Gilmour, Lukaku e Neres in maglia azzurra. Io non critico, faccio solo delle considerazioni. Se vai a giocare così a Milano, non ti ritroverai Colombo e Esposito, ma Morata, Leao e Pulisic, oppure Lautaro e Thuram: contro Milan ed Inter, saranno situazioni ben diverse. Sono convinto che Conte farà le sue riflessioni e in campo schiererà, se non uomini differenti, una squadra con una mentalità diversa rispetto a quella vista ad Empoli.

Kvara può andare via o rinnovare? De Laurentiis deve smetterla di dire certe cose. Più giusto che sia Conte a dire che chi ha mal di pancia si accomoda in panchina: è giustissimo che lo faccia l'allenatore. C'è da capire se il Napoli Kvara lo voglia davvero o solo alle proprie condizioni. A questo punto, ve lo dico io: si preparasse a venderlo a giugno.

Non vedo possibilità di un accordo? Assolutamente no. Qua si insinuano tanti sospetti, però poi alla fine mi chiedo: un allenatore cosa dovrebbe fare per recuperarlo? Perché sembra veramente Alice nel paese delle meraviglie in questo momento. Gli avversari, tra l'altro, hanno imparato come gioca: è prevedibile”.