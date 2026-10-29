Moggi: “La Juve è un casino ambulante! Spalletti racconta favole. Su De Bruyne play..."

Luciano Moggi a Stile TV attacca Spalletti e la Juventus, mentre elogia Allegri per la gestione del Napoli e di De Bruyne.

L'ex dirigente sportivo Luciano Moggi, intervenuto a Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra", ha espresso un giudizio durissimo sul momento della Juventus e sulla gestione tecnica di Luciano Spalletti. Secondo Moggi, le difficoltà dei bianconeri non sarebbero riconducibili soltanto agli ultimi risultati, ma a problemi più profondi legati alla costruzione della rosa e alla conduzione dello spogliatoio. “La Juventus non si è incasinata nelle ultime 4 partite, ma è un casino ambulante. C’è gente che non ha tenuto conto che le squadre di calcio si fanno con le caratteristiche dei giocatori, ma soprattutto per un allenatore che nella sostanza sa guidare la squadra. L’allenatore racconta favole ai nipoti, ma questi nipoti non ci credono. Se un giocatore racconta che tutti guardano al proprio orticello e nessuno dà il massimo, incolpa indirettamente l’allenatore ed i compagni, una società normale, prende questo giocatore e lo manda in tribuna anziché fare una sonora multa”.

Moggi: “Spalletti era già sul pezzo, ma su quello del Genoa! Allegri ha messo insieme un bel gruppo”

Moggi ha poi ironizzato sulle dichiarazioni di Spalletti prima della sfida contro il Genoa, attribuendo le difficoltà della Juventus alla mancanza di una guida adeguata. Di segno opposto il giudizio sul Napoli di Massimiliano Allegri, elogiato per aver ritrovato compattezza e per la scelta tattica di modificare la posizione di Kevin De Bruyne. “Spalletti ha detto di aver convocato il gruppo ed essere già sul pezzo contro il Genoa, ed infatti sono stati sul pezzo, ma sul pezzo del Genoa. Quando non esiste una guida giusta, i risultati sono questi ed è da mesi che batto su questo tasto. Allegri è arrivato in un momento in cui la squadra probabilmente aveva qualche discussione di troppo, ma ha messo insieme un bel gruppo. Ha cambiato posizione a De Bruyne e va detto che in quella posizione, si sta vedendo il miglior De Bruyne”.