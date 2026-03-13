Schwoch: "I Fab Four insieme non mi convincevano. Uno era sacrificato"

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, ha parlato a ‘Il Bello del Calcio’, programma in onda su Televomero. "De Bruyne? Sono contento che sia tornato così. i Fab Four di nuovo insieme? A inizio anno fece scalpore, perché McTominay veniva sacrificato. Personalmente, a me non piaceva", le sue parole.

"Scudetto? Si può vincere, perché la matematica non ci condanna, però bisogna essere realisti. Alisson Santos? A me è piaciuto subito per l'idea che ha di calcio: punta l'uomo appena ha la possibilità e crea superiorità numerica. Ha tantissimi margini di miglioramento, perciò secondo me può darci le soddisfazioni che ci ha dato Kvaratskhelia. Parlo di caratteristiche, perché tenere lo stesso rendimento non sarà facile. Giovane titolare contro il Lecce? C'è Elmas che sta facendo bene".