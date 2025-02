Manna: "Scudetto? Possiamo cullare un sogno, ma dobbiamo essere anche realistici"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha risposto ad una domanda sullo scudetto: "Serve restare attaccati alla realtà, stiamo facendo un percorso importante e sappiamo da dove arriviamo. Normale che ci siano criticità, ambientali o di pressione. Vanno fatti degli step, che si colgono solo con il tempo. Siamo contenti di quanto fatto, possiamo cullare un sogno, ma dobbiamo anche essere oggettivamente realistici".

