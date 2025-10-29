Maran: "Scudetto? Il Napoli è campione in carica e ha un tecnico che sa come si vince”

vedi letture

L'allenatore Rolando Maran ha parlato a Tuttomercatoweb del cambio di panchina alla Juventus e della lotta scudetto: “L’esonero di Tudor? Sono sempre dalla parte degli allenatori. Non penso mai che un esonero sia giusto. In una stagione ci sono momenti positivi en negativi. Alla Juve puoi sbagliare meno di altre piazze. Quando c’è un esonero dispiace sempre, conosco la passione che si mette quando si allena”.

Scudetto: su chi punta?

“Il Napoli insieme all’Inter e alla Roma è tra le favorite. Gli azzurri sono i campioni in carica e hanno un tecnico che sa come si vince”.