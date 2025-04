Marchegiani a Sky: "Il Napoli ora sta accelerando senza subire gol"

vedi letture

L'ex portiere della Lazio, Luca Marchegiani, oggi opinionista a Sky Sport, ha parlato della vittoria del Napoli contro il Torino. "A me piace del Napoli il fatto che la squadra a fine stagione riesca a essere ancora concentrata e attenta ai dettagli. Parlo dell'attenzione tattica e di come con Conte i giocatori si mettano a disposizione di quello che serve. Non sono partite impossibili, vero, ma il Napoli ora sta accelerando e vince bene senza subire gol. Forse sarà uno sprint decisivo, chissà".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).