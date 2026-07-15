Formazione Napoli, il primo annuncio dato da Allegri in conferenza

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Nel corso della presentazione di ieri, Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Napoli, ha subito dato un indizio di formazione in vista della prossima stagione. L'allenatore ha fatto capire che in porta ci sarà un titolare e la sua alternativa. Pur senza fare nomi, netta differenza col recente passato e col dualismo tra Conte e Milinkovic-Savic.

Quale sarà la sua gestione dei portieri? Sceglierà un titolare?

"Il Napoli ha due ottimi portieri, sono importanti, su 60 partite anche chi ne gioca 15 ed è il secondo, anche se non è così, è importante perché sono gare che determinano. Sicuramente ci saranno delle gerarchie, ci sarà un primo ed un secondo. Ma questo lo vedrò durante i ritiri".