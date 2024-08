Marcolin: "Finalmente riecco il vero Kvara! Una gran dote lo rende imprevedibile"

vedi letture

"Per marcare Kvaratskhelia ce ne vogliono due, è imprevedibile perché essendo destro sembra che vada sempre sul piede preferito".

Dario Marcolin, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Quando un giocatore è forte può giocare in tutti i ruoli, certo è che Kvaratskhelia l’abbiamo conosciuto che partiva sulla linea del fallo laterale. I grandi calciatori però la posizione se la scelgono da soli e anche in questa nuova veste farà benissimo.

Per marcare Kvaratskhelia ce ne vogliono due, è imprevedibile perché essendo destro sembra che vada sempre sul piede preferito, però anche col sinistro fa giocate incredibili. Oggi è un giocatore completo, finalmente abbiamo rivisto il leader tecnico dei vecchi tempi”.