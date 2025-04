Mare Fuori, Chiummariello: “Il Napoli ha perso un’altra occasione, ma dopo l'anno scorso..."

L’attore napoletano Agostino Chiummariello di “Mare fuori” è intervenuto quest’oggi a Kiss Kiss Napoli: "'Mare fuori' è una grande famiglia ed un grande gruppo, i ragazzi sono cresciuti con noi e sono molto uniti come noi adulti. Napoli è cambiata tantissimo, negli ultimi anni questa città ha avuto un boom in tanti ambiti sia artistico che di altro tipo. Anche quando non c’è il lavoro Napoli dà a tutti la possibilità di crearselo il lavoro, soprattutto per chi ha talento”.

Il Napoli ha perso un’occasione: “Contro il Bologna abbiamo perso un’altra occasione di accorciare le misure con l’Inter ma dobbiamo essere contenti perché dopo la disfatta dell’anno scorso in questa stagione siamo ritornati a fare ottime partite. Faranno di tutto per raggiungere la meta, questi ragazzi ce la mettono sempre tutta e noi dobbiamo sperare e fare il tifo per loro”.