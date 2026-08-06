Marianucci convince, Auriemma: “Senza Conte avrebbe già fatto bene. Da nazionale, ricorda Francini…”

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Raffaele Auriemma, giornalista, ha parlato a Tele A dell'amichevole del Napoli di ieri contro l'Osasuna ed in particolar modo della prova di Marianucci, risultato una delle note positive della linea difensiva schierata da Max Allegri considerando anche l'assenza di Rafa Marin:

"Bene Marianucci? Avrebbe fatto bene anche a Napoli senza Conte. Quasi per dispetto fu mandato in campo a Milano e ne uscì male, poi chiese di partire a gennaio per ritrovare non tanto il minutaggio quanto la serenità per essere un interprete in difesa senza l’esasperazione di certi concetti. Era uno dei leader dell’Under 21 ed è uno dei profili per ricostruire la nazionale. L’ho visto benissimo, aspetto partite più significative per una valutazione più compiuta ma lo ammiro già dall’Empoli perché è uno dei prodotti migliori a livello difensivo. A me ricorda molto Francini per tempismo, anticipo, capacità di appoggiare il pallone”.