Bayer, Gutierrez: "Felice di essere qui, vogliamo subito un trofeo"
Miguel Gutierrez è ufficialmente un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen dopo il trasferimento dal Napoli. Il terzino spagnolo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club tedesco, mostrando entusiasmo per l’inizio della sua nuova esperienza. “Sono molto felice di essere qui, non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”, ha dichiarato il classe spagnolo.
L’obiettivo è vincere: “Voglio aiutare squadra e allenatore”
Prima della firma con il Bayer, Gutierrez ha raccontato di aver parlato con Aleix Garcia per conoscere meglio l’ambiente e le caratteristiche del club. Il nuovo acquisto dei tedeschi ha fissato obiettivi ambiziosi per la stagione: “Vogliamo fare bene e lottare in campionato e in Europa per provare a conquistare un titolo”. Il terzino ha infine ribadito la propria disponibilità verso l’allenatore e i compagni, pronto a mettersi al servizio della squadra.
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