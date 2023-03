Marino: "Altro che contraccolpo dopo la sosta, il Napoli ha accelerato"

Pasquale Marino, allenatore, è intervenuto a Marte Sport Live

Pasquale Marino, allenatore, è intervenuto a Marte Sport Live: "Giocare in una maniera così straordinaria come fa il Napoli autorizza a sognare, si temeva che dopo la sosta ci potesse essere un contraccolpo, in realtà gli azzurri hanno accelerato ed ora hanno il campionato in tasca. Il Napoli può gestire tutti gli elementi, ha meno problemi del Milan perché i rossoneri sono stati alterni nei loro risultati e nelle prestazioni, gli azzurri invece hanno molta più continuità ed alternative di spessore e qualità".