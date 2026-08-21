Marocchi: “Conte non c’è riuscito, ora Allegri deve trovare il ruolo a De Bruyne”

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Giancarlo Marocchi analizza le sfide di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, soffermandosi sulla necessità di valorizzare Kevin De Bruyne.

Giancarlo Marocchi, ospite negli studi di Sky Sport, ha affrontato diversi temi, soffermandosi anche sulle sfide che attendono Massimiliano Allegri alla guida del Napoli. Secondo l’ex centrocampista, uno dei compiti principali del nuovo allenatore sarà riuscire a individuare la collocazione ideale per Kevin De Bruyne: “Allegri deve trovare il ruolo a De Bruyne. Non c’è riuscito Conte, il vero salto di qualità sarebbe quello, che sia al centro o sulla fascia”.

Il giudizio su Vicario e Di Gregorio

Marocchi ha poi commentato l’arrivo di Guglielmo Vicario alla Juventus, sottolineando l’importanza del rapporto tra il portiere e il reparto difensivo: “Sono contento che sia arrivato lui, adesso deve creare quel feeling che serve con i difensori. Ci deve essere una certa eccitazione nel non prendere gol. Ho sempre visto questo con Buffon e i suoi compagni di reparto, con Peruzzi e i nostri compagni, con Zoff, con Tacconi”. Un’intesa che, secondo Marocchi, può fare la differenza anche alla luce delle difficoltà incontrate da Michele Di Gregorio: “È stato schiacciato anche dal fatto che i difensori gli abbiano dato poco una mano. Ci ha messo del suo, ma i difensori non l’hanno aiutato”.