Moreira al Milan, Baseggio: “Strapagato! Ricordate quanto spese il Napoli per Koulibaly?”

vedi letture

Walter Baseggio analizza l’arrivo di Diego Moreira al Milan, apprezzandone le qualità e la duttilità, ma giudicando eccessiva la valutazione dell’operazione

Walter Baseggio, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha commentato le scelte di mercato del Milan, soffermandosi in particolare sull’acquisto di Diego Moreira. L’ex centrocampista belga, oggi consulente per Dazn Belgio, in passato era stato critico nei confronti degli investimenti rossoneri per Charles De Ketelaere e Ardon Jashari e anche in questo caso ha espresso qualche perplessità sulla cifra dell’operazione. Nel suo giudizio è entrato anche il Napoli: “Il Milan ha troppi soldi… Nel calcio non puoi spendere soldi come dei pazzi. Il Napoli mica spese 50 milioni per prendere Koulibaly dal Genk, ma 7-8! Milinkovic-Savic è la stessa cosa: quando passò dal Genk alla Lazio non costò quelle cifre. Tu vai subito a prendere uno a 40 milioni… e con i bonus arriverà a costare 55 milioni di euro. Io penso che il Milan si faccia prendere dal gioco in queste situazioni. Per me è troppo, la valutazione è altissima. Ma…”.

Baseggio promuove le qualità di Diego Moreira

Nonostante le riserve sul prezzo, Baseggio ha espresso un giudizio positivo sul valore tecnico del giocatore, reduce da una buona esperienza con lo Strasburgo. “A me piace come giocatore, ve lo dico sinceramente. Ha qualità e quello che è bello è che può giocare anche sull’altro esterno, anche se è più abituato a farlo a sinistra. È uno che può accentrarsi, ha un buon piede sinistro, il dribbling facile ed entra nel gioco. Può fare male da questo punto di vista ed è bravo negli spazi. Poi ha la testa giusta”. L’ex Anderlecht ha poi evidenziato la sua duttilità, pur sottolineando l’incognita legata all’adattamento alla Serie A: “Sì, può ricoprire questi due ruoli. Ha un piede buonissimo, ma bisognerà vedere come si abituerà al calcio italiano. Il campionato francese non è la Serie A”. Baseggio resta comunque fiducioso sulle potenzialità di Moreira, ricordando la crescita mostrata in Ligue 1 e le caratteristiche che potrebbero permettergli di rendere al meglio in Italia: “No, ma allo Strasburgo difendeva anche molto basso. In Italia la sua posizione cambierà. Ci saranno terzini che gli copriranno le spalle per permettergli di andare all’attacco. Poi ha un buon centro di gravità. Al Mondiale ha giocato solo mezz’ora, ma doveva giocare di più vedendo le sue qualità. Però che stagione ha fatto a Strasburgo!”.