Calciomercato Napoli, Criscitiello: “Mi aspettavo di più, ma aveva poco da fare”

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Michele Criscitiello analizza il mercato delle squadre di Serie A e si aspetta un finale caratterizzato da importanti cessioni.

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha rilasciato un’intervista esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, nella quale ha analizzato il calciomercato delle principali squadre di Serie A. Il giornalista ha spiegato perché molte operazioni arrivano a essere definite soltanto nelle battute finali della sessione: “Stando dentro ho capito perché si arriva agli ultimi giorni. Vale per le grandi d’Italia che aspettano le big europee e anche più in basso. Sto capendo che ciò che dice il Sarri di turno, che il mercato è troppo lungo, è giusto. Ma mi aspetto delle svendite clamorose: chi non ha venduto dovrà farlo più avanti”. Criscitiello ha poi indicato la squadra che, a suo giudizio, ha lavorato meglio sul mercato: “Senza ombra di dubbio la Fiorentina. Ha un direttore bravo, il centro sportivo più bello d’Italia. Paratici ha fatto un grande lavoro, sarebbe stato il direttore perfetto per il Milan”.

Criscitiello su Lazio, Napoli, Roma, Inter e Milan

Il direttore di Sportitalia ha quindi espresso il proprio giudizio anche sulle altre protagoniste della Serie A, soffermandosi in particolare sulla Lazio: “Quello tra la Lazio e Lotito è un rapporto che sta finendo, non mi aspetto chissà cosa. Probabilmente mi aspettavo di più dal Napoli che però aveva poco da fare. La Roma ha fatto poco ma bene, stesso discorso per l’Inter. Il Milan ha speso tanto e vedremo se gli investimenti daranno i suoi frutti”. Secondo Criscitiello, dunque, le strategie dei club potrebbero essere ancora profondamente influenzate dagli ultimi giorni di mercato, quando potrebbero emergere opportunità e cessioni a condizioni particolarmente favorevoli.