Auriemma: “Badiashile ha saltato 2 anni per infortunio! Se sta bene, è tra i migliori d’Europa”

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Benoit Badiashile sarà il rinforzo in difesa per Massimiliano Allegri e il nuovo centrale della retroguardia del Napoli. Il difensore francese arriverà dal Chelsea con la formula del prestito oneroso, per 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. Del nuovo acquisto del Napoli ha parlato Raffaele Auriemma ai microfoni di Stile TV, soffermandosi soprattutto sul potenziale e sulla condizione fisica del giocatore.

Auriemma: “Potenzialmente è uno dei migliori difensori d’Europa”

Il giornalista ha evidenziato le qualità di Badiashile, ma anche i dubbi legati ai numerosi problemi fisici accusati negli ultimi anni: “Potenzialmente è uno dei migliori difensori d’Europa, ammesso che risolva tutte le sue problematiche fisiche. Ha saltato due anni di lavoro da quando gioca a calcio. 642 giorni fuori, 15 infortuni e 81 gare perse. Nell’ultimo anno ha avuto quattro infortuni diversi. In Premier ci sono altri parametri, c’è un’altra intensità, in Italia no. Io sono fiducioso che quest’anno non avrà infortuni. Però noi da cronisti dobbiamo dire le cose come stanno”.