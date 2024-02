Marolda: "A Osimhen si concede tutto, dopo il rinnovo si sente libero di fare ciò che vuole"

Ciccio Marolda, intervenuto a ‘Giochiamo D'Anticipo’ su Televomero, ha parlato del prossimo match di campionato tra Napoli e Genoa

Al calciatore è sempre stato concesso tutto, da dopo la firma del contratto mi sembra si senta addirittura più libero di comportarsi come vuole.

Il calciatore è indispensabile in questo momento per la sua capacità di fare gol. Il Napoli, considerando il momento non positivo, avrebbe gradito che rientrasse prima per stare insieme alla squadra e respirare il clima della partita. Una cosa che mi preoccupa è l'atteggiamento che ha dimostrato in aeroporto, c'erano solo 2/3 tifosi ad attenderlo ed un sorriso era lecito attenderselo.

Mazzarri? A Napoli ha trovato macerie e cenere e ha dovuto ricostruire i giocatori, la loro condizione atletica e la fase difensiva. Rispetto al passato ci sono delle differenze e penso che la squadra possa ancora recuperare in classifica, anche i rapporti tra giocatori e allenatori sono migliori rispetto a Rudi Garcia.

Esordio per Traoré in Napoli-Genoa? Bisognerà valutare la sua condizione complessiva, ma potrebbe giocare. Dualismo Meret-Gollini? Il portiere ex Atalanta, nonostante l'errore di Milano, è meno criticato perché si è trattato di un episodio isolato. Zielinski? Il Napoli ha bisogno di talento, non capisco come ci si possa privare di un calciatore con le sue qualità".