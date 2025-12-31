Lo Monaco: "Uscita improbabile a gennaio, Napoli costretto a tenerlo"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco: "Le squadre che si contendono lo scudetto cominciano a essere qualcuna in più. Mi sorprende la Juve di Spalletti, che sta cominciando a giocare da grande con una mentalità non che non vedevo più. Al Napoli serve la continuità. Lo scudetto si vince con la continuità. Però la vittoria di Cremona è stata molto importante, la Cremonese ha dato del filo da torcere a tutti.

Il paragone con lo scorso anno? Non lo faccio, sono chiacchiere che riempiono le pagine dei giornali. Non è il caso di pensare ai punti in meno o in più. Quello che vale la pena sottolineare sono le quattro sconfitte. Questo onestamente non me lo aspettavo. In genere una squadra che vince lo scudetto fa 4-5 sconfitte in tutta la stagione. Col recupero di tutti la rosa del Napoli è già al completo. Ci sono anche dei giovani interessanti come Vergara, che andrebbero valorizzati.

Lucca? Il Napoli ha un obbligo di riscatto e deve pagarlo. È possibile rivedere i termini dell’accordo, ma solo se anche l’Udinese è d’accordo: cosa comunque improbabile”.