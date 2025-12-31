Gifuni: "Hojlund si sta Lukakizzando? E' riduttivo, ora è tra i primi 5 attaccanti in Europa!"

Il giornalista Gianluca Gifuni è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: "Dire che Hojlund si sta Lukakizzando è riduttivo, nel meglio della sua carriera è stato un grandissimo attaccante ma Hojlund ora – come dice Vieri – è uno dei primi 5 attaccanti in Europa, ha i piedi migliori di Lukaku, gli ho visto fare assist di pregevole fattura. Hojlund è un giocatore associativo, quando si abbassa e gioca con gli altri fa il Lukaku ma mantiene le sue caratteristiche in profondità, lui ha 22 anni ed ha mezzi da centravanti di altissimo livello.

Osimhen è una macchina da gol spaventosa ma è dissociativo, Hojlund invece è un attaccante raffinato, un pò come Higuain e finirà la stagione con 25 gol. Dopo Bologna il Napoli ha cambiato configurazione tattica con Neres e Hojlund più vicini e questo modulo ha favorito sicuramente l’attaccante”.

Napoli da scudetto? "Effettivamente il Napoli è la quarta squadra per valore rosa su Transfermarkt, ma negli ultimi due anni il Napoli è la squadra dopo il Liverpool che ha investito di più in Europa”.

Su Conte: “Lui gioca sulla comunicazione, va detto anche questo. Mi chiedo poi perchè nelle ultime tre partite ha giocato Juan Jesus e non Buongiorno. Buongiorno è stato pagato quasi 40 milioni e non ha reso quanto si aspettava”.

Sul blocco soft del mercato: “La Federcalcio ha deciso di modernizzarsi con l’indice del costo del lavoro allargato ed il Napoli deve rispettarlo. Si tratta del costi del personale, ammortamenti calciatori e ricavi. Il Napoli può fare prestiti, ma deve fare saldo zero anche sugli ingaggi. Quest’indice è nuovo e bisogna tenere occhi aperti anche per Giugno, De Laurentiis sta lavorando con esperti e sta provando a far cambiare la formula. Il Napoli potrebbe ricavare i soldi per il prestito di Mainoo dalle cessioni in prestito di Mazzocchi, Marianucci, Vergara ed Ambrosino”.