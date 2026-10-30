Marolda: "McTominay? Senza gol, spesso è uno dei peggiori in campo"

Marolda: "McTominay? Senza gol, spesso è uno dei peggiori in campo"
Oggi alle 09:40Le Interviste
di Fabio Tarantino

Il giornalista Francesco Marolda è intervenuto a Televomero commentando i temi di attualità relativi al Napoli: “Questo è un Napoli in crescita, anche i difensori che giocano più alti: Di Lorenzo gioca più avanti e fa l’aiuto-regista, Olivera arriva nelle occasioni da gol in area".

“Varela? Se l’anno prossimo va in una grande squadra può essere che non segna nemmeno un gol e diventa un bluff".

“Lobotka? E’ una brutta mazzata perché lui dà equilibrio, nel momento in cui il Napoli cerca proprio questo per schermare la difesa".

“McTominay? Da quando è tornato dopo l'operazione, se gli togli i gol spesso è uno dei peggiori in campo".

“Porta? Per me dovrebbe giocare sempre Meret. Di Milinkovic non mi piace l’indecisione quando deve uscire".