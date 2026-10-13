Marolda: "Modulo relativo, Allegri vincente grazie a nuova mentalità"

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Francesco Marolda, giornalista, è intervenuto a Televomero per commentare la gara di sabato al Maradona: "E' vero che il Frosinone ha una rosa non fortissima, ma aveva messo in difficoltà diverse squadre. Ma per me al di la del modulo il Napoli ha vinto con la mentalità giusta e con gli uomini al posto giusto. Il modulo per me quindi non ha fatto la differenza.

La duttilità è un valore importante per un allenatore. Lui cambia modulo a seconda degli avversari e dei momenti della partita. Allegri deve avere sempre voglia di vincere alzando la sua squadra e abbassando gli avversari come accaduto sabato e questo a prescindere dal modulo che vorrà utilizzare".