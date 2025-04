Marolda su Meret: "Se fosse così importante, Conte avrebbe già spinto per il rinnovo"

Ciccio Marolda - intervenuto a 'Giochiamo D'Anticipo' su Televomero - ha parlato della corsa Scudetto e della partita che il Napoli disputerà lunedì sera contro il Bologna: "Modulo adatto a questa squadra? La fortuna è stata avere giocatori capaci di stare in campo e giocare bene con il 4-3-3. Squadra e città hanno assimilato bene questo modulo. Doppio play con Lobotka-Gilmour? Alla qualità non si chiude mai la porta, spesso il Napoli ha sofferto proprio la mancanza di questo aspetto.

Bologna? Squadra che pressa molto forte, uomo contro uomo e molto alto. Conte deve scegliere tra Anguissa e Gilmour in base al tipo di partita che va fatta. La scelta potrebbe ricadere sul doppio regista, perché compattano di più il reparto di centrocampo. Gli emiliani in mezzo giocano con due mediani, McTominay può creare tanti problemi con i suoi inserimenti. Lukaku? Giocando con il 4-3-3 e con un palleggio veloce a liberare in velocità gli esterni o l'attaccante, il belga può essere molto importante considerando la difesa alta degli avversari.

Corsa Scudetto? L'Inter dal 5 al 27 aprile avrà 7 partite da disputare. Per il Napoli sarà decisiva la gara di Bologna, mentre il campionato dei nerazzurri si deciderà in queste sfide. L'Inter può accusare la fatica di tante partite importanti e scontarla in campionato. Guardando i primi tempi delle due squadre con Udinese e Milan, io ho preferito quello degli azzurri. La squadra di Conte però deve avere più continuità.

Se la vittoria dello Scudetto può rappresentare una discriminante per l'addio di Conte? L'allenatore azzurro è una persona che vuole sapere a che cosa va incontro e che cosa gli metterà a disposizione il club il prossimo anno. È vero che ha ridato dignità alla squadra dopo un'annata disastrosa, ma i risultati raggiunti sono il frutto dell'unione con il comportamento, gli investimenti economici del club e la grande disponibilità data dai calciatori. Una cosa di cui il club deve preoccuparsi, è quella di investire bene sul mercato i soldi a disposizione.

Rinnovo Meret? Mi chiedo: se l'allenatore lo ritiene un calciatore così importante, perché non ha spinto per una rapida conclusione rapida della trattativa? Per quanto riguarda Anguissa, bisogna capire se la testa del giocatore sarà quella di restare e fare una valutazione sulla sua carta d'identità".