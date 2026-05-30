Biasin su ADL: "Parla sempre di calcio nuovo e moderno, allora perché Allegri?"

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Il giornalista Fabrizio Biasin analizza l'ultima stagione di Max Allegri, ora nuovo allenatore del Napoli, e lancia un interrogativo a De Laurentiis

Il giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio nel corso della trasmissione L'Ascia raddoppia, ha parlato della scelta del Napoli di ingaggiare Massimiliano Allegri per sostituire Antonio Conte. Queste le sue dichiarazioni: "Intanto, io l'estate scorsa la vedevo in maniera diversa: ero tra quelli che pensavano che nonostante un mercato faticoso e nonostante la confusione, un Allegri con una sola competizione, con Rabiot e Modric, anche con quel calcio pragmatico e non moderno, potesse fare tanti punti.

E devo dire che fino a due mesi dalla fine del campionato il Milan i punti li ha anche fatti. Poi è successo un disastro generale che non mi aspettavo, perché da Allegri non mi aspetto che lui perda completamente la briglia: la squadra ha fatto 6 sconfitte 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 10, sono 10 punti nelle ultime 10, un punto di media a partita. Un disastro impronosticabile che per me deriva anche un po' da quello che c'era a monte, in società. Questa cosa qua ha mandato tutto all'aria, da lì non l'hanno più ripresa. Probabilmente Allegri ha pensato che ci andava in Champions League, perché da quel punto della classifica sembrava impossibile un finale del genere. In realtà il risultato è stato completamente sbagliato.

E allora mi domando: perché De Laurentiis che da tanto tempo ci racconta di un calcio che lui vorrebbe vedere nuovo, fresco, moderno, a livello di confezione del prodotto ma anche a livello di calcio sul campo, va a fare una scelta del genere?".