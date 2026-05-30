Panchina Napoli, Perinetti: "Allegri può reggere paragone con Conte. Su Italiano.."

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Il direttore sportivo Giorgio Perinetti commenta il tema allenatore Napoli: Massimiliano Allegri promosso, Vincenzo Italiano era in corsa

Il direttore sportivo Giorgio Perinetti, intervistato da TuttoMercatoWeb.com, ha commentato i temi principali della Serie A a partire dalla scelta del Napoli di ingaggiare Massimiliano Allegri. Queste le sue dichiarazioni: "Allegri il dopo Conte a Napoli? È sempre stato un allenatore molto gradito a De Lauentiis, può reggere una piazza esigente come quella di Napoli e anche il confronto con Conte visto che già in passato è riuscito a dare continuità al lavoro del suo predecessore".

E Vincenzo Italiano?

"Era certamente in corsa per la panchina del Napoli, questo ha portato alla risoluzione con il Bologna che darà seguito ad altre scelte. Non so che soluzione si possa prospettare, si parla del Milan che valuta anche piste straniere. Le scelte rossonere vengono demandate, in assenza di un ds, a Ibrahimovic che credo sia interessato più interessato a soluzioni estere".

La Lazio riparte da Gattuso.

"Rino ha la capacità di cementare le varie componenti di un club e spendersi per il pubblico. Può riunire l'ambiente, che deve ritrovare unità per riprendere il cammino".

Il suo ex Bari è retrocesso in C...

"Mi auguro che si trovi la soluzione per un Bari che si rilanci, nel Girone C sono rimaste squadre importanti come Catania e Salernitana. Spero che la ripartenza sia determinata per ripartire con grande slancio".