Mertens: "Lasciare Napoli è stata dura, mia moglie ha pianto al pensiero di lasciare casa”

Dries Mertens, fresco di addio al Napoli, nel suo intervento a DAZN ha parlato della sua esperienza in azzurro e della scelta di lasciare l'Italia per vestire la maglia del Galatasaray: "Sono stati nove anni meravigliosi. Certo, poteva finire diversamente, credo che la società potesse parlarne prima, spero possa imparare da questa esperienza per diventare ancora più grande. Oggi sono molto felice perché io e la mia famiglia ci siamo imbarcati in una nuova avventura, sono in una grandissima città e in un grandissimo club. Ovviamente lasciare Napoli è stata dura. Mia moglie ha pianto al pensiero di lasciare casa, per questo abbiamo deciso di tenerla e provare a passare quanto più tempo possibile lì".