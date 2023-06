Moggi a sorpresa: "Molti via da Napoli perché non sopportano più il clima"

Luciano Moggi ha parlato a Tuttomercatoweb

Luciano Moggi ha parlato a Tuttomercatoweb: “Con Giuntoli non ci ho ancora capito niente. Al momento attuale è al Napoli. Comunque l’operazione Milik è interessante, anziché sette è costato cinque milioni e credo possa essere utile per una squadra da quinto o sesto posto. Oggi la Juve è dedita alle cessioni, poi magari prenderà qualcuno. Sicuramente verrà fuori una squadra decente”.

Il Napoli potrebbe cedere molti pezzi pregiati.

“Il Liverpool è in pressing per Osimhen. Ci sarà sicuramente qualche problema. Poi andrà via anche Kim. Spalletti aveva litigato l’anno scorso con De Laurentiis per la casa, nonostante la vittoria alcuni se ne stanno andando probabilmente perché non sopportano il clima”.